Лондон визначився з датою парламентського голосування за угоду щодо Брекзиту. Близькі до уряду джерела заявляють, що палата общин розгляне документ 15 січня.

Чи вдасться прем'єру здобути прихильність депутатів? Ірина Іванова розкаже.

Дату голосування - 14 чи 15 січня - раніше озвучувала прем'єр-міністр Тереза Мей. Це друга спроба провести через парламент підготовлену урядом угоду про вихід Британії з Євросоюзу. Попереднє голосування мало відбутися ще до різдвяних канікул, 11 грудня. Однак Мей відкликала розгляд документу, не заручившись достатньою підтримкою серед парламентарів.

Удруге цей сценарій не повториться - Лондону катастрофічно бракує часу. І хоча документ за місяць не зазнав жодних змін, і частина депутатів керівної партії проти угоди, голосування не відкладатимуть. За тиждень депутати або підтримають документ, схвалений у Брюсселі, або на країну чекає жорсткий Брекзит.

Аби встигнути заручитися достатньою підтримкою, прем'єр була змушена скоротити свою різдвяну відпустку.

"Днями уряд ухвалить кілька нових рішень, зокрема в ситуації довкола Північної Ірландії, в питанні про посилення ролі парламенту при переході до наступного етапу переговорів, а також ми й надалі працюємо над тим, аби отримати додаткові гарантії з боку Євросоюзу у відповідь на зауваження, які висунули парламентарі", - наголосила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Що ближче дата голосування й самого Брекзиту, то активніше країна готується до жорсткого сценарію виходу з ЄС. Можливого транспортного колапсу побоюються у Дуврі. Через тамтешній порт проходить 17 відсотків усього експорту та імпорту Великої Британії.

Поки цей транспортний вузол працює як годинник. Автомобілі стоять у черзі не більше десяти хвилин перед тим, як знайти своє місце на поромі. Брекзит без угоди загрожує додатковими перевірками і збільшенням часу очікування. А отже і кілометровими чергами та затримками в доставці товарів.

Міністерство транспорту розпорядилося влаштувати в Дуврі навчання, щоб перевірити, як за таких умов розвиватимуться події. Проте ідея не зовсім себе виправдала.

"Ми вітаємо рішення міністерства транспорту підготуватися до Брекзиту, але це тренування надто обмежене. Участь беруть заледве сотня вантажівок, тоді як порт щодня приймає десять тисяч. І для автівок краще вибрати інший маршрут", - зазначає Чарлі Елфік, депутат парламенту.

Британські журналісти в інтернеті назвали ці навчання безглуздою витратою часу та грошей. А ще - фейковою пробою, яка показує, наскільки Британія не готова вийти з Євросоюзу без угоди.