В городе Плая-дель-Кармен, Мексика, в результате стрельбы в баре погибли семь человек. Об этом сообщает AP.

Стрельба произошла в баре Las Virginias , который находится в бедном районе города. "Шесть человек были найдены застреленными в баре, еще один скончался в местной больнице", - говорится в сообщении.

Еще один человек ранен, но ему удалось выжить. Злоумышленники пока не установлены.

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