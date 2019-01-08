В Мексике неизвестные в баре расстреляли людей [ Редактировать ]
В городе Плая-дель-Кармен, Мексика, в результате стрельбы в баре погибли семь человек. Об этом сообщает AP.
Стрельба произошла в баре Las Virginias , который находится в бедном районе города. "Шесть человек были найдены застреленными в баре, еще один скончался в местной больнице", - говорится в сообщении.
Еще один человек ранен, но ему удалось выжить. Злоумышленники пока не установлены.
Ранее мі писали о том, что в Николаеве ограбили зал игровых автоматов со стрельбой.
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