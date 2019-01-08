Компания Илона Маска SpaceX примерно через месяц запустит в космос корабль Crew Dragon и ракету-носитель Falcon 9. Об этом пишет Ars Technica.

Это будет тестовый полет без экипажа, старт корабля с астронавтами запланирован уже на лето.

Это критический полет как для SpaceX, так и для NASA. Успех с этим демонстрационным полетом без экипажа позволит SpaceX стать первой частной компанией, которая запустит людей в космос. Для NASA это вернуло бы возможность выводить своих астронавтов на орбиту и на борт Международной космической станции без помощи российских ракет.

Это очень рискованная миссия, поскольку ракета и космический корабль никогда не летали вместе в этой конфигурации. Маск сам дал это понять, написав в блоге:

Да, это будет чрезвычайно интенсивно. Ранние полеты особенно опасны, так как есть много нового оборудования.

"Первые полеты новых космических аппаратов несут в себе риск. Испытания лучше, но также имеют ограничения. Никогда не представляется возможным испытать всю интегрированную систему. Наземные испытания дают некоторую уверенность, но нет испытания, подобного реального полета", - сказал Уэйн Хейл, член консультативного совета NASA.

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