"Будет особенно опасно": Маск готовит новый полет [ Редактировать ]
Компания Илона Маска SpaceX примерно через месяц запустит в космос корабль Crew Dragon и ракету-носитель Falcon 9. Об этом пишет Ars Technica.
Это будет тестовый полет без экипажа, старт корабля с астронавтами запланирован уже на лето.
Это критический полет как для SpaceX, так и для NASA. Успех с этим демонстрационным полетом без экипажа позволит SpaceX стать первой частной компанией, которая запустит людей в космос. Для NASA это вернуло бы возможность выводить своих астронавтов на орбиту и на борт Международной космической станции без помощи российских ракет.
Это очень рискованная миссия, поскольку ракета и космический корабль никогда не летали вместе в этой конфигурации. Маск сам дал это понять, написав в блоге:
Да, это будет чрезвычайно интенсивно. Ранние полеты особенно опасны, так как есть много нового оборудования.
"Первые полеты новых космических аппаратов несут в себе риск. Испытания лучше, но также имеют ограничения. Никогда не представляется возможным испытать всю интегрированную систему. Наземные испытания дают некоторую уверенность, но нет испытания, подобного реального полета", - сказал Уэйн Хейл, член консультативного совета NASA.
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