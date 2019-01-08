Жители Житомира перекрыли центр города [ Редактировать ]
Во вторник, 8 января, в Житомире, жители домов по улице Шевченко перекрыли движение. Люди протестуют против строительства незаконного, по их мнению, строительства многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает "Журнал Житомира".
Отмечается, что люди ходят по переходу, заблокировав тем самым движение по улице Большой Бердичевской возле площади Королева. Движение автомобилей и общественного транспорта затруднено, образовались заторы.
Еще 18 декабря на сессию городского совета пришли житомиряне с требованием прекратить строительство многоэтажного дома. 26 декабря, несмотря на возмущение житомирян, застройщик начал возводить забор посреди двора жилых домов.
27 декабря после обращения местных жителей прокуратура начала уголовное производство по факту строительства многоэтажки. Позже стало известно, что на скандальном участке планируется строительство 11-этажного ЖК "Шодуар".
Ранее мы писали о том, что на Куреневке киевляне перекрыли дорогу.
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