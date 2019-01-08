Во вторник утром, 8 января, в Николаеве, на проспекте Богоявленском (Октябрьском), произошло ДТП. Столкнулись сразу четыре автомобиля: "Джили", два легковых автомобиля "Фольксваген" и грузовик "Газель". Об этом сообщает Novosti-n.org.

По предварительной информации, автомобиль "Джили", двигавшийся со стороны Широкой Балки в направлении ул. Космонавтов, сразу за перекрестком с ул. Прибугской занесло на скользкой дороге. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в бок едущему навстречу "Фольксвагену" зеленого цвета.

Грузовик, двигавшийся следом, ударил зеленый "Фольксваген" сзади, а ехавший за ними водитель темно-синего "Фольксвагена", чтобы избежать столкновения, вывернул руль, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору билборда.

Зеленый "Фольксваген" от удара тоже вылетел с дороги. "Джили" остановился на разделительной полосе.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель "Джили" и пассажир зеленого "Фольксвагена". Пассажиру медики оказали помощь на месте происшествия, о состоянии второго пострадавшего ничего не известно - его увезла "скорая".

Все четыре автомобиля получили механические повреждения. Движение на данном участке дороги затруднено.

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