В Николаеве на скользкой дороге столкнулись 4 авто [ Редактировать ]
Во вторник утром, 8 января, в Николаеве, на проспекте Богоявленском (Октябрьском), произошло ДТП. Столкнулись сразу четыре автомобиля: "Джили", два легковых автомобиля "Фольксваген" и грузовик "Газель". Об этом сообщает Novosti-n.org.
По предварительной информации, автомобиль "Джили", двигавшийся со стороны Широкой Балки в направлении ул. Космонавтов, сразу за перекрестком с ул. Прибугской занесло на скользкой дороге. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в бок едущему навстречу "Фольксвагену" зеленого цвета.
Грузовик, двигавшийся следом, ударил зеленый "Фольксваген" сзади, а ехавший за ними водитель темно-синего "Фольксвагена", чтобы избежать столкновения, вывернул руль, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору билборда.
Зеленый "Фольксваген" от удара тоже вылетел с дороги. "Джили" остановился на разделительной полосе.
В результате ДТП пострадали два человека: водитель "Джили" и пассажир зеленого "Фольксвагена". Пассажиру медики оказали помощь на месте происшествия, о состоянии второго пострадавшего ничего не известно - его увезла "скорая".
Все четыре автомобиля получили механические повреждения. Движение на данном участке дороги затруднено.
Ранее мы писали о том, что под Львовом произошло тройное ДТП.
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