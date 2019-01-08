Коммуналку в Украине будут платить по-новому [ Редактировать ]
В Украине вводятся в действие услуги по управлению многоквартирными домами. Это касается водоснабжения, электричества, газа и утилизации отходов. Документ был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины".
Нормы закона о коммунальных услугах в отношении воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года, то есть сразу после завершения отопительного сезона.
Закон о жилищно-коммунальных услугах - право потребителя заключать договоры с поставщиком услуг - должен был вступить в силу 10 июня 2018 года, но правительство не успело подготовить все подзаконные акты, поэтому фактическое введение норм в действие пришлось отложить.
Также людям, которые будут устанавливать счетчики, возместят затраты за помощью льгот и субсидий.
Ранее мы писали о том, что в Украине долг за коммуналку вырос на четыре млрд.
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