В Париже во время акции протеста "желтых желетов" Кристоф Деттингер, экс-чемпион Франции в полутяжелом весе, избил сотрудников полиции.

Видео заснял один из участников акции. На нем видно как боксер избивает сотрудника полиции в полном обмундировании.

На видео видно, что бывший чемпион Франции Кристоф Деттингер после атаки полицейскими слезоточивым газом спрыгнул на мост и вступился за протестующих. Он стал избивать полицейского, который был снаряжен шлемом, щитом и дубинкой. Это ему не помогло, он и другие спецназовцы начали отступать.

Также на видео видно, как боксер, видимо, позаимствовав приемы из другого вида спорта, избивает полицейского ногами.

Видео вызвало большой резонанс в интернете, после чего Кристоф Деттингер записал видеообращение с извинениями. Он заявил, что защищал протестующих против которых применили слезоточивый раз. Коме того, он утверждает, что газ навредил и его жене.

После обращения он сдался полиции и сейчас находится в СИЗО.

Сам же боксер комментирует ситуацию следующим образом:

У меня внутри гнев народа. Вижу, как эти президенты, министры и государство набивают карманы, они не способны подавать пример. А мы платим. Французы, я с вами всем сердцем. Мы должны продолжать это мирное сражение.

Также ситуацию прокомментировал бывший тренер Деттингера:

"Я думаю, что он потерялся. Люди могут быть импульсивными; я тоже могу быть", - говорит бывший тренер Лоран Баучер.

Кроме того Лоран Баучер был шокирован тем, что его бывший воспитанник избивал ногами "бедного полицейского".

"Что меня больше всего потрясло, и я думаю, что вас также, это видеть, как он бьет бедного полицейского, когда он на земле. И особенно, когда вы знаете, что он боксер. В боксе вы учитесь не бить человека по земле. Никогда. И он это сделал", - комментирует поступок Деттингера его тренер.

Действия боксера подверг критике министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он назвал их трусливыми и невыносимыми.

Ранее мы писали о том, что известный боксер решил ампутировать себе ноги.