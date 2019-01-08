Проте негода не головна причина проблем у німецьких аеропортах. У Берліні понад півсотні рейсів скасовано, і кілька десятків затримано через страйк охоронців. Чого вони вимагають і якими можуть бути наслідки? - дивіться далі.

Черги й переповнені зали очікування, 55 скасованих рейсів, десятки - затримуються. Для пунктуальних німців така ситуація незвична.

"Наш рейс до Хургади мав відправлятися о 8:40, потім його перенесли на пів 11. Ми виїхали з дому о четвертій ранку, тож діти втомилися, і ми теж. Сподіваємося, що хоча б сьогодні ми вилетимо", - говорить Крістін Хохенвальд, пасажирка.

"В аеропорту Тегель скасовано 50 рейсів. В Шенефельді - лише 5, але деякі затримуються", - повідомляє Катрін Вестгольтер, прес-секретар аеропорту Тегель.

Причина - невдоволені зарплатнею охоронці аеропортів. О п'ятій ранку працівники летовищ Шенефельд і Тегель полишили робочі місця і дістали прапори й плакати. Вимагають збільшити заробітну плату. Організувала протест профспілка Ver.di. Вона захищає інтереси 23 тисяч працівників німецьких летовищ.

"Згідно з чинною міжрегіональною угодою про заробітну плату, співробітники служб безпеки отримують 17 євро за годину. Ми вимагаємо підвищити оплату праці до 20 євро. А роботодавці пропонують зростання у розмірі лише 40 центів. Вочевидь, працівники на таке не погодяться, до компромісу ще далеко", - зазначає Андреас Спланеманн, представник профспліки Ver.di.

Роботодавці на такі умови не погоджуються. Адже зарплати в деяких випадках доведеться збільшити на 30%. Страйкарі свій протест називають попередженням - перед наступним раундом переговорів 23 січня. Якщо домовитися не вдасться, члени профспілки погрожують масштабнішими акціями, вже в усіх аеропортах Німеччини.