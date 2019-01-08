Заблукав на Різдво: у Карпатах досі шукають лижника [ Редактировать ]
У Карпатах досі шукають лижника, який заблукав різдвяної ночі. Повідомлення про те, що у горах загубилися туристи, надходили в ДСНС двічі.
У першому випадку ішлося про трьох фрірайдерів, які каталися на схилах гори Гимба, Міжгірського району. Двох відшукали живими. Пізніше виявили тіло третього. У тому ж районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли у задовільному стані. А от пошуки його товариша - тривають.
До рятувальної операції залучили майже 30 людей та сім одиниць техніки. У ДСНС застерегли, що за прогнозами синоптиків - сьогодні і завтра на високогір'ї - снiго-лавинна небезпека третього рiвня. Там укотре закликали зважати на прогноз погоди і кататися лише відомими гірсько-лижними трасами.
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