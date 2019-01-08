Посол України в Туреччині оприлюднив список постраждалих моряків вантажного судна [ Редактировать ]
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму Twitter список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецького узбережжя. Також дипломат повідомив, що у лікарні, в місті Самсун, їх відвідали консул та представники української громади.
За його словами, стан моряків задовільний. Посол подякував турецьким фахівцям, адже людей було урятовано після п'яти годин перебування у крижаній воді.
Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуло торгове судно Volgo Balt 214. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них - четверо українців. Іще сімох наших земляків госпіталізували. Дипломати кажуть, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал SOS, проте усім допомогти не встигли.
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