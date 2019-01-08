Співробітникам СБУ вдалося попередити вісім терактів [ Редактировать ]
Вісім терактів на території України вдалося попередити співробітникам СБУ минулого року. Про це йдеться у звіті відомства за 2018 рік.
Контррозвідка також виявила 71 представника іноземних спецслужб, які причетні до розвідувально-підривної діяльності на українській території.
А на окупованих територіях Донбасу вдалося затримати півсотні бойовиків, - повідомили у Службі безпеки.
по теме
На Миколаївщині викрили агентурну мережу російських спецслужб
Завданням російських кураторів було створення бойового підпілля, яке б займалося дестабілізацією в Україні
Украина запретила въезд рэперу Элджею
Служба безопасности запретила въезд в Украину российскому рэперу Алексею Узенюку (Элджею)
Переобуться на ходу. Мураев назвал свою партию проукраинской и донес в СБУ на Медведчука
Народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев призвал СБУ прекратить преследовать членов его политической силы, а искать "пятую колону" в другом месте
Почему в Стамбуле выдали недействительный документ об автокефалии для Украины?
В Украину доставили не Томос, а лишь его заготовку
Посол України в Туреччині оприлюднив список постраждалих моряків вантажного судна
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму Twitter список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецького узбережжя. Також дипломат повідомив, що у лікарні, в місті Самсун, їх відвідали консул та представники української громади