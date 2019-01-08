Про це йдеться у звіті відомства за 2018 рік

Вісім терактів на території України вдалося попередити співробітникам СБУ минулого року. Про це йдеться у звіті відомства за 2018 рік.

Контррозвідка також виявила 71 представника іноземних спецслужб, які причетні до розвідувально-підривної діяльності на українській території.

А на окупованих територіях Донбасу вдалося затримати півсотні бойовиків, - повідомили у Службі безпеки.