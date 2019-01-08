Попри те, що обстріли бойовиків не припиняються навіть у свята, українські бійці знайшли можливість і під ворожими кулями, відзначити Різдво. Як святкували на фронті - бачив Геннадій Вівденко.

Південний фланг нашої оборони під Донецьком. За столом солдати та офіцери 28 механізованої бригади. Більшість - одесити. У рамках секретності, як має бути - по військовому, без особливого попередження - у них командування Операції Об'єднаних сил із привітаннями та нагородами. На святкуванні говорять про найголовніше за ці дні.

"Всі воїни ООС цілі й живі - для мене це головний результат, яким я пишаюсь. Головне - щоб були всі живі, а бойові завдання виконувалися встановленим порядком", - зазначив Сергій Наєв, командувач Операціі Об'єднаних сил.

На столі, за християнським звичаєм 12 пісних страв. Обов'язкова кутя. Святкування - у підвалах укріплень в районі Марінки та Красногорівки. До ворога лічені десятки метрів. Протягом доби на цій ділянці знову фіксувася провокативний вогонь ворога, так само й північніше, хоча триває десятий день чергового припинення вогню за Мінськими перемовинами.

"Не зважаючи що перемир'я, з першого дня нас почали обстрілювати. Нам вже "подарунки" почали сипатися. Очікуємо, що буде жарко, не зважаючи на морози", - говорить Юлія, військовослузбовець ЗСУ.

На Донецькому напрямку довелося знову придушувати агресію ворога. Тут - хлопці з Дніпра та Кривбасу пройшли додаткові навчання. Хоча й до цього мали серйозний бойовий досвід.

"Если бы сейчас перемирье. Слышите сами - нет никакого перемирья,особенно вечером они вообще начинают нас "подмолаживать". Но мы, все-равно, бдим. Все нормально, победа будет за нами!", - запевнив Юрій, військовослузбовець ЗСУ.

"Бывают вылазки но справляємся. Когда возникает угроза - мы, конечно же - отвечаем", - говорить В'ячеслав, військовослужбовець 93 ОМБР "Холодний яр".

Не зважаючи на те, що по українських позиціях зараз ведеться вогонь посеред білого дня моральний стан українських військ дуже високий. Залюбки розказують нові жарти та анекдоти.

В доброму гуморі українські військові зустрічають Різдво. При цьому, не забуваючи пильнувати за ворогом.