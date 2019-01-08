Керівник Світового банку оголосив про відставку. Джим Ен Кім іде з посади після шести років головування у цій міжнародній фінустанові. Причин, що спонукали його до такого кроку, наразі не розголошують.

У своєму Twitter посадовець зазначив, що мав за високу честь спільно з командою працювати над викоріненням крайньої бідності у світі.

У Світовому банку уточнили, що від 1 лютого тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане головний виконавчий директор, болгарський економіст Кристаліна Георгієва.