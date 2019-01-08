"Шатдаун" у Сполучених Штатах триває вже 18 день

Юристи Дональда Трампа шукають можливості для оголошення надзвичайного стану у США через урядовий "шатдаун". Про це повідомив віце-президент країни Майк Пенс.

Та, за його словами, остаточно з рішенням очільник Білого Дому ще не визначився.

Нагадаю, "шатдаун" тобто тимчасова зупинка роботи уряду та державних органів, через неузгоджений бюджет у Сполучених Штатах триває вже 18 день.

Головна причина - відмова демократів схвалювати кошторис, який передбачає фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. На тлі цієї ситуації Дональд Трамп у своєму Twitter анонсував на сьогодні телезвернення до співвітчизників.