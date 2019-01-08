Трамп планує оголосити надзвичайний стан у США [ Редактировать ]
Юристи Дональда Трампа шукають можливості для оголошення надзвичайного стану у США через урядовий "шатдаун". Про це повідомив віце-президент країни Майк Пенс.
Та, за його словами, остаточно з рішенням очільник Білого Дому ще не визначився.
Нагадаю, "шатдаун" тобто тимчасова зупинка роботи уряду та державних органів, через неузгоджений бюджет у Сполучених Штатах триває вже 18 день.
Головна причина - відмова демократів схвалювати кошторис, який передбачає фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. На тлі цієї ситуації Дональд Трамп у своєму Twitter анонсував на сьогодні телезвернення до співвітчизників.
по теме
У США сотні тисяч чиновників пішли у вимушену відпустку
Так званий "шатдаун" уже п'ятий день триває у США. Через незатверджений бюджет сотні тисяч чиновників пішли у вимушену відпустку. А президент Трамп заявив, що уряд може й не відновити роботу найближчим часом. Усе залежатиме від переговорів із демократами. Чи вдасться домовитися?
У Сполученних Штататх "шатдаун" триває четвертий день
Так званий, "шатдаун" відключення вже четвертий день триває у США. Через незатверджений бюджет і, відтак, відсутність фінансування, сотні тисяч чиновників пішли у вимушену відпустку. Чим часом президент Трамп, чий конфлікт із сенаторами-демократами через стіну на кордоні з Мексикою і призвів до бюджетного клінчу
Трамп не может найти нового главу Пентагона
Президент США Дональд Трамп столкнулся с трудностями при поиске нового главы Пентагона. Два человека отказались занять эту должность после отставки Джеймса Мэттиса
Трамп обратится к нации из-за ситуации на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации из-за ситуации на границе с Мексикой
Трамп погрожує ввести у США надзвичайний стан
Останнє попередження. Трамп погрожує оголосити у Сполучених Штатах надзвичайний стан - навіщо?
Гроші на стіну: Трампу і конгресменам не вдалося домовитися
"Шатдаун" у США може тривати ще багато тижнів. Трампу і конгресменам знову не вдалося домовитися щодо надання грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Тим часом у країні через брак коштів закривається дедалі більше держустанов