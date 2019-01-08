Неизвестный сияющий объект пролетел над островом Северный в Новой Зеландии. Огненный шар засняли местные жители и опубликовали видео в сети, пишет U-News.



Пользователи интернета начали активно рассуждать, чем могла быть сияющая точка, пролетела по небу на большой скорости, оставив инверсионный след. При этом от объекта периодически отделялись более мелкие огне.



Некоторые считают, что это обломок метеорита или космического спутника, который загорелся, войдя в плотные слои атмосферы.

Люди часто становятся свидетелями непонятных явлений и аномалий. Ранее женщина засняла в небе странный объект.