В небе засняли полет неизвестного огненного объекта (видео) [ Редактировать ]
Неизвестный сияющий объект пролетел над островом Северный в Новой Зеландии. Огненный шар засняли местные жители и опубликовали видео в сети, пишет U-News.
Пользователи интернета начали активно рассуждать, чем могла быть сияющая точка, пролетела по небу на большой скорости, оставив инверсионный след. При этом от объекта периодически отделялись более мелкие огне.
Некоторые считают, что это обломок метеорита или космического спутника, который загорелся, войдя в плотные слои атмосферы.
Люди часто становятся свидетелями непонятных явлений и аномалий. Ранее женщина засняла в небе странный объект.
по теме
Мужчина заснял в небе НЛО (видео)
На днях мужчина стал свидетелем загадочного явления
Пенсионер отправился в путешествие через Атлантику в бочке (видео)
Пожилой мужчина начал свое путешествие через Атлантику
Известная модель упала прямо на сцене (видео)
Известная супермодель упала во время выступления
Собака упала в обморок при встрече с хозяйкой (видео)
Реакция собаки при виде хозяйки, которую она не видела больше двух лет умилила пользователей сети
Ани Лорак жестко раскритиковали из-за нового видео
Поклонники певицы сразу же раскритиковали ее за фонограмму и чрезмерное увлечение ботоксом