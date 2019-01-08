Турецкие спасатели извлекли из воды тела двух человек, которые погибли в результате крушения судна. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

По его словам, турецкие спасатели в сложнейших погодных условиях нашли еще тела двух погибших. В ближайшие часы будет проведена процедура опознания.

"Консул работает на месте в Самсуне", - заявил Сибига.

Ранее мы писали о том, что стали известны имена погибших украинцев.