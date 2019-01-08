Крушение корабля в Турции: спасатели нашли тела еще двух человек [ Редактировать ]
Турецкие спасатели извлекли из воды тела двух человек, которые погибли в результате крушения судна. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
По его словам, турецкие спасатели в сложнейших погодных условиях нашли еще тела двух погибших. В ближайшие часы будет проведена процедура опознания.
"Консул работает на месте в Самсуне", - заявил Сибига.
Ранее мы писали о том, что стали известны имена погибших украинцев.
по теме
Работник Uber признался в массовом убийстве
Убийца заявил, что приложение якобы "поработило" его во время работы
Крушение корабля у берегов Турции: из воды извлекли тело погибшего украинца
Турецкие спасатели извлекли из воды тело украинского моряка,
Крушение корабля у берегов Турции: известны имена погибших украинцев
При крушении грузового судна Volgo-Balt 214 у берегов Турции в Черном море погибли граждане Украины
Кораблекрушение у берегов Турции: опубликован список пострадавших украинцев
В больницах Самсуна (Турция) до сих пор находятся семеро пострадавших украинцев с затонувшего корабля в Черном море
Поблизу Туреччини затонуло судно з українцями: є загиблі та поранені
Місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал SOS, однак допомогти всім не встигли