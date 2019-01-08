Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил к шести годам лишения свободы священника УПЦ МП, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В ходе расследования было установлено, что в апреле 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц он организовал блокирование автодороги до Луганска, препятствуя перемещению сил и средств ВСУ в район проведения АТО.

Приговор вступил в законную силу, начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.

Ранее руководство тюрьмы расстреляло заключенных, устроивших бунт.