В церковном календаре есть даты, к которым украинцы готовятся заранее. Когда Пасха в 2019 году, читайте далее в материале.

Традиционно Пасха - самый долгожданный и светлый праздник в году для всех верующих людей, ведь он символизирует Воскресение Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи всех людей и спасение человеческого рода от страшных мук преисподней. Поэтому к этому празднику многие проявляют такой трепет, а мы публикуем информацию, какого числа православная Пасха в 2019.

К светлому празднику Пасхи люди готовятся заблаговременно: придерживаются Великого поста, ограничивая себя в пище и других удовольствиях, посещают богослужения и пекут пасхальные куличи, оригинально красят яйца. Торжество Святого Воскресенья празднуется в абсолютном большинстве стран мира.

Пасха в 2019 году: дата празднования

Пасха 2019 православная не будет отмечаться в дату, как в прошлом году, так как это переходящий праздник. Пасха 2019 будет 28 апреля.

Стоит отметить, что католики отмечают это светлое торжество по-другому. У них есть свои традиции и обычаи, связанные с праздником, к тому же, его дата обычно также другая. Так, католики в 2019 году будут отмечать Пасху 21 апреля.

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