У Солсбері знесуть будинок Скрипалів [ Редактировать ]
У Солсбері знесуть будинок отруєних "Новічком" Скрипалів. Про це повідомляє видання The Guardian. Місцева влада вже направила сусідам листи із попередженням про будівельні роботи, які можуть тривати до чотирьох місяців.
У документах, зокрема, йдеться про те, що у перший місяць будинок накриють герметичною конструкцією, а після того почнуть демонтаж.
Нагадаю, колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок" російського походження.
Британську версію про походження отрути підтвердили і в Органзіації заборони хімічної зброї. Згодом Скотленд-ярд навіть виявив виконавців злочину - працівників російського ГРУ Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна. Утім Кремль свою причетність до злочину вперто заперечує.
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