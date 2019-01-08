У Солсбері знесуть будинок отруєних "Новічком" Скрипалів. Про це повідомляє видання The Guardian. Місцева влада вже направила сусідам листи із попередженням про будівельні роботи, які можуть тривати до чотирьох місяців.

У документах, зокрема, йдеться про те, що у перший місяць будинок накриють герметичною конструкцією, а після того почнуть демонтаж.

Нагадаю, колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок" російського походження.

Британську версію про походження отрути підтвердили і в Органзіації заборони хімічної зброї. Згодом Скотленд-ярд навіть виявив виконавців злочину - працівників російського ГРУ Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна. Утім Кремль свою причетність до злочину вперто заперечує.