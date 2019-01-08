Юристи Дональда Трампа шукають можливості для оголошення надзвичайного стану у США через урядовий шатдаун. Про це повідомив віце-президент країни Майк Пенс.

Та, за його словами, остаточно з рішенням очільник Білого Дому ще не визначився. Нагадаю, шатдаун, тобто тимчасова зупинка роботи уряду та державних органів, через неузгоджений бюджет триває у Сполучених Штатах уже 18 день.

Головна причина - відмова демократів схвалювати кошторис, який передбачає фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. На тлі цієї ситуації Дональд Трамп у своєму Твіттері анонсував на сьогодні теле-звернення до співвітчизників.