Компанія Amazon, яка спеціалізується на продажі товарів у мережі інтернет, стала найдорожчою у світі - випередивши в рейтингу таких велетнів як Microsoft та Apple.

Торгівельний майданчик очолив список напередодні, завдяки здорожчанню акцій на 3%. Відтак нині капіталізація Амазон складає 797 мільярдів доларів. Натомість акції Microsoft подорожчали менш ніж на 1%.

Примітно, що Amazon стала другою компанією після Apple, чия капіталізація в другому півріччі 2018 подолала позначку в 1 трильйон доларів.

Щоправда, пізніше акції всесвітнього онлайн-супермаркета впали, як і в корпорації з Купертіно. Разом із тим, цікаво, що торговельно-логістична компанія наздогнала та обігнала ІТ-корпорації, чия першість майже не викликала сумнівів від самого початку ери персональних комп'ютерів.