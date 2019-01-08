Международный валютный фонд официально обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 14-месячной программе stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, одобренной Советом МВФ 18 декабря, пишет "Униан".

Согласно документам Фонда, среди структурных маяков программы - утверждение закона о "сплит", отчет о возврате активов государственных банков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

В частности, программа предусматривает утверждение Верховной Радой закона о "сплит" - ликвидации Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг и распределении ее функций между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (2413а) - к концу марта 2019 года. Публикация первого отчета о возврате активов и соответствующих судебных процессов относительно четырех государственных банков предусмотрена также к концу марта 2019 года.

Разделение ГФС на налоговую и таможенную службы ожидается к концу апреля 2019 года. Также к концу апреля предусмотрено назначение не менее тридцати пяти судей Национального антикоррупционного суда. К концу июня Национальный банк должен принять надлежащие надзорные меры в отношении банков, не выполняющих требования к капиталу. К концу июля ожидается завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины.

В декабре Украина получила первый транш от МВФ.