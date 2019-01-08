Известный футболист оказался в центре скандала из-за фото с друзьями [ Редактировать ]
Бывший капитан "Барселоны", а в настоящее время полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста извинился за фото, которое выложил накануне в Instagram. Снимок вызвал волну критики среди пользователей сети. Футболист опубликовал фотографию, на которой он в компании семьи и друзей отмечает Богоявление (6 января), пишет "Сегодня".
В Евангелии есть упоминание о том, как волхвы Каспар, Мельхиор и Бальтазар пришли с Востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу и принести ему дары. Бальтазар при этом часто изображается как представитель негроидной расы. Двум людям на фото с Иньестой такое перевоплощение в персонажей с черной кожей не простили, и в адрес Андреса посыпались обвинения в расизме.
Фото: Instagram
Иньеста ответил на обвинения через своих представителей, подчеркнув, что не собирался никого оскорблять, а просто отмечал испанский праздник.
Ранее мы писали о самых дорогих футболистах Украины.
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