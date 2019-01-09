В польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

Об этом сообщает Yavp.pl.

По данным издания, пока будет продолжаться расследование, задержанные по решению суда минимум три месяца проведут за решеткой.

Как говорится в сообщении, украинцы "незаконный бизнес организовали еще в 2016 году под прикрытием полицеальных школ".

"Из них иностранцы получали документы, которые в дальнейшем позволяли им подаваться на получение карт временного побыта в Польше. За два года таким образом удалось легализовать около 140 человек", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что за свои услуги задержанные якобы брали немалые деньги. По предварительным данным, в целом речь идет о незаконной прибыли в сумме не менее 350 тысяч злотых.

Также задержанных обвиняют в присвоении средств, выделяемых в качестве дотаций в связи с открытием и функционированием полицеальных школ.

На данный момент расследование дела продолжается.

Тем временем в Крыму продлили арест трем украинским морякам.