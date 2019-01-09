Українського моряка звільнили з іранської в'язниці [ Редактировать ]
Українського моряка Андрія Новічкова звільнили з іранської в'язниці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Петро Порошенко.
Наразі Новічков перебуває на території українського посольства в Ірані.
Нагадаємо, місцева поліція звинувачувала українця в начебто вбивстві іранського моряка. У тюрмі Новічков провів майже два роки. За місцевим законодавством, йому загрожувала страта.
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