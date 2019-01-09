Очередное заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло шесть человек, было посвящено обсуждению комиссионной автотехнической экспертизы, сделанной в Днепре по заявлению адвоката Сергея Перепелицы, который защищает Геннадия Дронова. Об этом пишет "Радио свобода".

В начале заседания судья Виктор Попрас зачитал заключение экспертов Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В частности, они определили среднюю скорость, с которой двигался Lexus обвиняемой Елены Зайцевой (106 километров в час) и пришли к выводу, что ДТП можно было бы избежать если бы она ехала с установленной скоростью или водитель Volkswagen'а Геннадий Дронов начал движение не на желтый, а на зеленый сигнал светофора.

Прокурор Игорь Омельченко просил признать экспертизу ненадлежащим доказательством.

"Хотя эта экспертиза вообще подтверждает выводы органа досудебного расследования о виновности обоих водителей, однако в связи с тем, что эксперты не имеют соответствующей квалификации и провели исследования лишь по одной видеозаписи, признать экспертизу объективной не является возможным", - отметил прокурор.

Адвокаты Зайцевой поддержали позицию обвинения. Они настаивали на том, что при отсутствии соответствующей квалификации эксперты вообще не имели права проводить исследования. Кроме того, по мнению защитников Зайцевой, был нарушен порядок назначения и проведения экспертизы, поскольку согласно УПК ее надо проводить по поручению следователя судьи или суда. За это они просили суд признать ее явно недопустимым доказательством.

Зато адвокат Сергей Перепелица, по заявлению которого была проведена экспертиза, напомнил, что норма, на которую ссылались его коллеги, вступила в силу уже после того, как сведения о ДТП были внесены в Единый реестр досудебных расследований, и обратной силы она не имеет.

"Заключение экспертов получено в установленном законом порядке на основании заявления стороны защиты, исследование было проведено на основании всех материалов уголовного производства, которые имеются у суда и были им исследованы... Следовательно, оно отвечает критериям допустимости", - отметил Перепелица.

Судья Попрас отклонил ходатайство обвинения о признании экспертизы ненадлежащим доказательством. Он также отказался признать ее явно недопустимым доказательством, отметив, что вопрос о допустимости доказательств будет решен судом в совещательной комнате во время принятия судебного решения. В суде объявлен перерыв до следующего вторника, 15 января.

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