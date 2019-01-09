У США водій Uber Джейсон Далтон, заарештований у 2016 році за підозрою у вбивстві 6 людей, визнав себе винним. Він стверджує, що став "маріонеткою" додатка.

Також чоловік зізнався у скоєнні ще кількох замахів на вбивство з використанням вогнепальної зброї. Тож тепер уже колишнього таксиста звинувачують у 16 злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення без права дострокового виходу на свободу.

Сам Далтон стверджує, що його розум і тіло в момент скоєння злочинів контролював Uber. Чотирьох людей таксист убив у ресторані, двох - в автосалоні. Іще раз стрілянину він влаштував у житловому кварталі.

Однак, ніхто із загиблих або постраждалих не був клієнтом Uber.