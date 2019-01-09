Водій Uber зізнався у вбивстві шістьох людей [ Редактировать ]
У США водій Uber Джейсон Далтон, заарештований у 2016 році за підозрою у вбивстві 6 людей, визнав себе винним. Він стверджує, що став "маріонеткою" додатка.
Також чоловік зізнався у скоєнні ще кількох замахів на вбивство з використанням вогнепальної зброї. Тож тепер уже колишнього таксиста звинувачують у 16 злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення без права дострокового виходу на свободу.
Сам Далтон стверджує, що його розум і тіло в момент скоєння злочинів контролював Uber. Чотирьох людей таксист убив у ресторані, двох - в автосалоні. Іще раз стрілянину він влаштував у житловому кварталі.
Однак, ніхто із загиблих або постраждалих не був клієнтом Uber.
по теме
Работник Uber признался в массовом убийстве
Убийца заявил, что приложение якобы "поработило" его во время работы
Смертельне святкування: День народження закінчився стріляниною
Одна з компаній святкувала родинне свято, та раптом зчинилася сварка, яка закінчилася пострілами
Под Одессой мужчину забили до смерти из-за пакета с едой
В Одесской области пакет с продуктами стал причиной жесткого убийства
В Харькове жестоко убили двух иностранных студенток
На телах девушек обнаружены признаки насильственной смерти
Мужчина зверски убил работодательницу во время собеседования
По Днепром наемный работник жестоко расправился с женщиной, к которой он пришел трудоустраиваться