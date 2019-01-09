У Миколаєві учні відмовилися ходити на уроки. Цілий клас Морського ліцею оголосив безстрокову акцію протесту. Батьки обурені станом старої будівлі, а умови навчання в ній називають небезпечними. Чи є вихід із цієї ситуації - дізнавалися наші журналісти.

"Смотрите, какая трещина идет. От крыши до окна. И в этом классе очень большие трещины внутри", - обурена Олеся Левченко, мати ліцеїста.

Пані Олеся проводить нам невеличку екскурсію морським ліцеєм. Самому закладові майже 20 років, а будівлі, яку він займає, більше 100 років. Свого часу тут була в'язниця, під час Другої світової - гетто, нині - навчаються діти.

На трьох поверхах - кілька десятків кабінетів. Тріщини і всередині, і ззовні. Є проблеми з водовідведенням. Про ремонт і вчителі, і батьки лише мріють, а капітальний - востаннє робили наприкінці 40-х років минулого століття.

"Это я вам показываю углы, пораженные грибком. И здесь тоже. Его закрашивают масленой краской, но он ядовитый по прежнему", - показує Олеся Левченко, мати ліцеїста.

Ці напівпідвальні приміщення - теж класи. Ставні зачинені, світло - лише електричне. Без вентиляції діти тут проводять по кілька годин на день. Буфет завжди зачинений, а в спортзалі, що міститься у колишньому амбарі, вище 10 градусів температура не піднімається.

На зборах батьки ухвалили рішення: навчатися в таких умовах далі - неможливо. І цілий клас тепер не ходить на заняття. Директорка ліцею вважає, що умови для перебування дітей придатні. Хоча і визнає - проблеми є.

"Стелі наші мають тріщини, тому що вони мазані. Коли виконується така робота, береться сіно та глина та замазується. Там навіть де не де немає дранки. Коли ця суміш висушується, вона дає тріщину", - переконана Олена Шепель, директор Морського ліцею Миколаєва.

Капітальний ремонт робити ніхто не збирається. Споруда орендована, тож попри численні звертання до управління освіти, вкладати гроші в неї не хочуть. Аварійною будівлю теж наразі не визнано. А про переїзд в іншу - у закладі мріють чи не з перших днів заснування.

"Міська рада має ще прийняти рішення стосовно нашого подальшого розміщення. Я не можу говорити, буде у нас нове приміщення чи ні, але сподіваємося ,що буде", - говорить Олена Шепель, директор Морського ліцею Миколаєва.

Батьки показали нам і проблемні арки на фасаді. Побоюються - вони можуть впасти будь-якої хвилини. Тому вимагають негайно провести експертизу будівлі, а до того часу пускати дітей на навчання - не будуть.