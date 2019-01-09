У Львові звіздарі з різних куточків України відзначили Різдво традиційною урочистою ходою.

Сотні учасників фестивалю пронесли понад 150 різноманітних зірок. А також виконували різдвяні пісні у супроводі карпатської трембіти.

Головним символом цьогорічної ходи є зірка "Берегиня". На її 12-ти променях зображені українські жінки з різних регіонів, які символічно рушниками "стелять" світлу долю України.

До святкової ходи приєдналися й іноземні гості - з Туреччини, Польщі та Грузії.