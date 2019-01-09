Майже 160 скасованих рейсів через снігову негоду. У Нідерландах місцева авіакомпанія скасувала рейси до Амстердама через загрозу шторму.

Метеорологічні служби попередили про пориви вітру до 130 кілометрів за годину.

Наразі пасажири, які прямували до Амстердама вимушені чекати на відновлення рейсів просто в аеропортах.