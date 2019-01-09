Президент США Дональд Трамп звернувся до нації у прямому ефірі на тлі урядової кризи.

Як і очікувалося, провину за 18-денний шатдаун він поклав на демократів. А ситуацію на кордоні із Мексикою назвав гуманітарною кризою, яку може вирішити лише побудова стіни. Її, власне, демократи й відмовляються фінансувати.

Одразу після виступу глави Білого Дому, американські телеканали показали і відповідь демократів - Ненсі Пелосі і Чака Шумера. Вони звинуватили Трампа у роздмухуванні кризи та навмисному затягуванні "шатдауна" з метою отримання грошей на стіну, яка, на їхню думку, є неефективним та аморальним засобом забезпечення прикордонної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні вже 19 день, як через незатверджений кошторис у США не працює уряд та державні установи.

"Усі американці страждають від некотрольованої нелегальної міграції. Вона спустошує ресурси США, вона призводить до зниження зарплат. У найскрутнішому становищі - афроамериканці та іспаномовні американці. Через незаконну міграцію - наш південний кордон став шляхопроводом для гігантських обсягів наркотиків", - наголосив Дональд Трамп, президент США.

"Демократи готові фінансувати розумні й ефективні рішення щодо безпеки на кордонах. Але президент Трамп уперто відкидає усі наші пропозиції через свою нав'язливу ідею змусити американських платників податків витрачати мільярди доларів на дорогу та неефективну стіну. Стіну, яку - згідно з попередніми обіцянками президента - мала фінансувати Мексика", - зазначає Ненсі Пелосі, спікер палати представників.