Ребенок пытался сделать селфи и выстрелила в лицо из пистолета [ Редактировать ]
В подмосковных Мытищах 13-летняя девочка пыталась сделать селфи с трамватическим пистолетом и случайно выстрелила себе в лицо. Об этом сообщает "Корреспондент".
"По данным следствия, 13-летняя девочка на втором этаже дачного дома в Мытищах решила сделать селфи. Для этого она без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования себя на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, по неосторожности нажала на курок пистолета и выстрелила в себя в область лица", - говорится в сообщении.
В результате огнестрельного ранения девочка получила перелом нижней челюсти. Ее отец привлечен к административной ответственности по факту ненадлежащего хранения пистолета.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в Следкоме.
Ранее мы писали о том, что футболист сделал селфи с чужой женой и поплатился жизнью.
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