В подмосковных Мытищах 13-летняя девочка пыталась сделать селфи с трамватическим пистолетом и случайно выстрелила себе в лицо. Об этом сообщает "Корреспондент".

"По данным следствия, 13-летняя девочка на втором этаже дачного дома в Мытищах решила сделать селфи. Для этого она без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования себя на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, по неосторожности нажала на курок пистолета и выстрелила в себя в область лица", - говорится в сообщении.

В результате огнестрельного ранения девочка получила перелом нижней челюсти. Ее отец привлечен к административной ответственности по факту ненадлежащего хранения пистолета.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в Следкоме.

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