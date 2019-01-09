Євросоюз запроваджує санкції проти Ірану [ Редактировать ]
Євросоюз запроваджує санкції проти розвідувальної служби Ірану. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.
За його словами, основна причина введення нових обмежень - участь іранської розвідки у змовах із метою вбивств на території Європи. Цей факт наприкінці жовтня оприлюднила розвідслужба Данії.
Посилити тиск на Іран мають намір і у Вашингтоні. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції з міністром закордонних справ Йораданії. Сказав, зокрема, що Сполучені Штати протидіятимуть Тегерану не тільки у дипломатичному секторі, а й у торгівельному.
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