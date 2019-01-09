Японія вирішила купити безлюдний острів на південному заході країни для проведення спільних з ВМС США навчань за участі палубних літаків і авіаносців. Про це пишуть японські ЗМІ із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, острів практично повністю належить приватній девелоперській компанії з Токіо. Укласти з нею договір планують вже цього тижня, а у власність Міноборони Японії острів перейде вже наприкінці березня. Вартість покупки - приблизно 147 мільйонів доларів.

До таких заходів японська влада вдалася у зв'язку з тим, що навчання супроводжуються сильним шумом. Це викликає невдоволення населення.