Для проведення військових навчань куплять безлюдний острів [ Редактировать ]
Японія вирішила купити безлюдний острів на південному заході країни для проведення спільних з ВМС США навчань за участі палубних літаків і авіаносців. Про це пишуть японські ЗМІ із посиланням на власні джерела.
За даними журналістів, острів практично повністю належить приватній девелоперській компанії з Токіо. Укласти з нею договір планують вже цього тижня, а у власність Міноборони Японії острів перейде вже наприкінці березня. Вартість покупки - приблизно 147 мільйонів доларів.
До таких заходів японська влада вдалася у зв'язку з тим, що навчання супроводжуються сильним шумом. Це викликає невдоволення населення.
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