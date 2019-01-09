Синод Вселенского патриархата подписал Томос об автокефалии украинской церкви [ Редактировать ]
В среду, 9 января, в Стамбуле все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В ближайшее время оригинал Томоса вернется в страну. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Вселенского патриархата.
Это стало возможным после того, как все члены Священного синода Константинопольского патриархата, который проходит проходящего 9 января на Фанаре в Стамбуле, подписали исторический документ.
"Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время", - передает агентство.
Напомним, 5 января утром украинская делегация прибыла в столицу Турции для получения Томоса от Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. 6 января после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания будет вручен Томос.
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