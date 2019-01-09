Обычное мытье посуды может обернуться серьезными проблема со здоровьем. О том, какой яд содержат знакомые нам средства пишет "Сегодня".

Среди богатого ассортимента моющих средств люди покупают преимущественно дешевые. И только некоторые покупатели выбирают дорогие, потому что считают их более эффективными, говорит продавец бытовой химии Светлана Клец. Но безопасны ли они для здоровья, производители в инструкциях обычно не пишут.

Большинство жидких и порошковых моющих средств содержат соли фосфорной кислоты и поверхностно-активные вещества. Эти составляющие крайне опасны для здоровья, предупреждают врачи.

"ПАВы действуют подобно ядам. При ингаляционном воздействии на организм они способны вызвать эмфизему легких. А при попадании внутрь организма идет поражение клеток печени", - рассказывает Роман Терехов, директор Государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный Центр МЗ Украины".

Поэтому нельзя оставлять на тарелках и кастрюлях никаких следов моющих средств.

Обычно посуду моют дважды - сначала от остатков пищи, а затем - от моющего средства. Как это сделать быстро и качественно - у каждой хозяйки свой способ. Например, многие споласкивают раствором уксуса с солью, а также мыльным раствором. Оксана Сабардина предпочитает обычную соду. А тем, кто заботится об экологичности, Оксана советует пользоваться горчичным порошком. Его насыпают на поверхность и смывают водой.

Но какое бы средство вы не выбрали, главное - соблюдать простые правила. Пользоваться резиновыми перчатками, и очень тщательно полоскать посуду.

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