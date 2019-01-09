Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для введения среднесрочного бюджетного планирования)". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Так, отмечается, что документ был направлен на подпись главе государства 21 декабря 2018 года, а вчера, 8 января, "возвращен с подписью от президента".
Данный закон был принят Верховной Радой 6 декабря 2018 года. За него проголосовали 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Целью закона является создание правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования, дальнейшее развитие программно-целевого метода, а также совершенствование отдельных норм Бюджетного кодекса Украины, регулирующих отношения, возникающие в процессе исполнения бюджетов, отчетности об их выполнении и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и вопросы ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
В тексте документа отмечается, что "для среднесрочного бюджетного планирования среднесрочный период включает плановый и следующие за плановым два бюджетных периода".
Ранее мы писали о том, как изменится жизнь украинцев после принятия бюджета.
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