В Норвегии похитили жену одного из богатейших людей страны - бизнесменаТома Хагена. Злоумышленники требовали выкуп и выдвинули угрозы, сообщает издание Aftenposten со ссылкой на источники в полиции.

Супруга норвежского миллионера - 68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген - исчезла 31 октября из своего дома в Лёренскуге. По данным издания, возможные похитители оставили записку с требованием заплатить выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте Monero. Источники в полиции сообщили изданию, что следов взлома в доме нет. Предполагается, что на женщину напали в ванной.

В то же время полиция посоветовала семье не выполнять требования о выкупе. В целях безопасности информацию о похищении супруги Тома Хагена долгое время не обнародовали. При этом к расследованию дела были подключены не только полиция Норвегии, но также Европол и Интерпол. На данный момент местонахождение женщины неизвестно. Другие подробности расследования в полиции не разглашают.

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