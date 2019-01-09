Проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" представляет собой пример непоследовательности Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В интервью американскому каналу CNBC глава правительства отметил, что этот газопровод является еще одним примером того, как к государствам относятся по-разному в похожих ситуациях".

При этом, Моравецкий назвал "Северный поток-2" антиевропейским. Моравецкий напомнил, что несколько лет назад Европейской комиссией "по ряду соображений" была заблокирована реализация проекта "Южный поток".

Однако сейчас "в контексте "Северного потока-2" все те же аргументы были восприняты положительно". Министр считает, что "проект является инструментом России для того, чтобы "шантажировать Украину и Польшу".

Ранее Польша закрыла пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной.