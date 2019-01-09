Заключенный устал ждать казни и убил себя сам [ Редактировать ]
В США заключенный, приговоренный к смертной казни Скотт Дозьер покончил с собой в своей камере из-за того, что его казнь дважды откладывали, сообщает NBC News.
48-летнего мужчину нашли повешенным в камере смертников в тюрьме строгого режима в штате Невада 5 января. Дозьер, который на свободе промышлял торговлей метамфетамином, отказался от апелляции и настаивал, чтобы государство привело в исполнение смертный приговор, который он получил в 2007 году за убийства двух торговцев наркотиками, совершенные им в 2002 году в Фениксе и Лас-Вегасе. Ему дважды была назначена казнь через смертельную инъекцию, но оба раза была отложена из-за судебных баталий по поводу не испытанной комбинации из трех препаратов, которую планировали использовать в Неваде.
Комбинация включала мощный опиоидный препарат фентанил. По данным издания, проблема возникла с фармацевтическими компаниями, которые не захотели, чтобы их продукты использовались для казни из-за опасений репутационных потерь. Связанные с этим дела все еще рассматриваются в государственных судах в Лас-Вегасе и Верховном суде Невады. Ранее юристы сообщили, что Дозьер за последние месяцы несколько раз пытался убить себя разными способами, в том числе пытаясь получить смертельный наркотик на листе бумаги, отправленном тюремной почтой. Сотрудники тюрьмы также сообщили о перехвате письма от сестры Дозьера с инструкцией, как перерезать яремную вену на шее.
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