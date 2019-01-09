Документальний фільм про війну на Донбасі, головним героєм якого є 10-річний хлопець, що живе на Сході України, потрапив у шорт-лист премії "Оскар". "Віддалений гавкіт собак", така назва фільму, отримав уже 25 нагород у різних кінопреміях. Про стрічку й емоції головних героїв розповість Гліб Гаврилов.

Це історія про хлопчика, який разом із бабусею живе на лінії вогню. Для Олега, головного героя фільму, ця роль стала першим акторським досвідом. Хлопець говорить - труднощі були. Проте, згадує про них з усмішкою.

"Сначала было трудно не смотреть на камеру, чувствовал какой-то дискомфорт, что рядом тебя снимают, а потом уже стало легко, как обычно живешь и все", - розповідає Олег Афанасьєв, головний герой.

Зніматися Олегу сподобалося, бо хлопець грав - самого себе. Розповідав глядачеві, яким є життя поруч з війною, і про те, що навіть тут бувають радощі.

"Эти отрывки есть в фильме: когда мы там ходили на рыбалку с ним, бегали, по траве качались, бесились, это было круто и весело", - пригадує Олег Афанасьєв, головний герой.

Бабуся Олега, яка також брала участь у зйомках, розповідає - на головну роль режисери довго не могли підібрати виконавця. Її 10-річного онука, як претендента, спочатку навіть не розглядали - шукали старшого. Утім, коли режисер поспілкувався з хлопчиком, зрозумів: він - саме той, хто треба.

"Когда Саймон задал Олегу вопрос - он задавал всем детям один вопрос, ему как-то не подходили, не очень нравились ответы, - дети по-разному отвечали, по-детски. А Олег ответил очень по-взрослому, его затронули эти слова и он сказал - это мой герой", - говорить Олександра Рябичкина, бабуся Олега.

Ані головні герої фільму, ані творці не могли уявити, що стрічка посяде перші місця у кіноконкурсах. А коли її номінували на найпрестижнішу нагороду світового кінематографа, кажуть: були неабияк вражені.

"У нас был шок, приятный шок. Мы вообще не думали, что куда-то попадем, какую-то победу, а тут - дошли до такого уровня. Был шок. Мы там очень рады были", - зізнається Олександра Рябичкіна, бабуся Олега.

Чи завоює стрічка "Оскара", якого так чекають її головні герої стане відомо незабаром. Переможців кінопремії оголосять вже за місяць.