9 января американский бизнесмен Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о том, что решили расстаться после 25 лет брака.

Пара распостранила в Twitter следующее сообщение: "Мы хотим уведомить всех об изменении в нашей жизни. Как уже известно членам нашей семьи и нашим близким друзьям, после длительного периода взаимной любви и временного раздельного проживания мы решили подать на развод и продолжать общаться как друзья".

Кроме этого Безос и Маккензи отметили, что намерены остаться партнерами в ряде проектов. Например, Джефф Безос еще в 2014 году создал организацию Bystander Revolution, которая занимается противодействием буллингу, то есть травле и агрессивном преследовании кого-либо. Маккензи сохранит пост исполнительного директора к этой структуре.

Ранее известный актер рассказал о проблемах в своем браке.