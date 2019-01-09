На передовій знову обстріли. Бойовики відкрили по українських військових вогонь із гранатометів поблизу селища Новомихайлівка на Донеччині. Ніхто з армійців не постраждав. А у районі Кримського на Луганщині ворог намагався підійти до наших позицій. Що з того вийшло - розкаже Геннадій Вівденко.

На лінії оборони селищ Кримське та Новотошківка - чергове зіткнення. Близько десяти російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь.

"Две диверсионные группы на расстоянии 200-300 метров буквально час полтора провоцировали. Спасибо Господу Богу, все живи все целы, дали ответ", - говорить Каспар, офіцер Збройних сил України.

Ворог намагається довідатися про слабкі місця на місцях з'єднання українських підрозділів. Але безуспішно. За даними української розвідки, противник сконцентрував тут великі резерви для вірогідного прориву. Напрямок залишається небезпечним.

"Мы находимся в горячем цехе Луганской области. Ночью каждый день, время, когда хотят, тогда подлазят, провоцируют", - говорить Каспар, офіцер Збройних сил України.

У наших окопах припускають вірогідне зростання агресії з того боку. Адже період свят - закінчився.

"Периодично, на напружено періодично. Я гадаю, почнуться інтенсивні обстріли. Буде нас плотніше обстрілювати", - говорить Василь, офіцер Збройних сил України

На Луганщині зараз серйозні снігопади, траншеї буквально засипає. Бійцям крім несення військової служби бойової доводиться ще й чистити свої окопи.

Снігопади час від часу змінюються лютими морозами. При тому, що бойові дії ведуться у степовій зоні.

"Холодно було мінус двадцять морозів. Зігрівалися, пили чай, а так і зігрівалися. Противники по нас стріляли ми давали по них ответку", - говорить Віктор, офіцер Збройних сил України.

Снігопади ускладнили й комунікації між військами. У нагоді стають важкі вантажівки. Легковому транспорту допомагають усі разом.