Бути, чи не бути виборчим дільницям в Росії?

Бути, чи не бути виборчим дільницям в Росії? У касаційному суді розглянули апеляцію народного депутата "Опозиційної платформи - "За життя" - Василя Німченка. Нардеп оскаржує рішення ЦВК про закриття дільниць у Росії. Тож, як пройшло засідання? Всі подробиці в матеріалі.

"Порушуються мої, мої законні інтереси, як виборця".

Вже традиційно, засідання суду почалося з дебатів. Нардеп "Опозиційної платформи - За життя" - Василь Німченко запевняє - рішення ЦВК про закриття виборчих дільниць в Росії - суперечить конституції. .

"Коли пішов уже процес, ніхто не може його змінювати, оскільки це стосується прав і свобод волевиявлення конкретного громадянина", - говорить Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Однак усі аргументи нардепа в апеляційному адміністративному суді столиці не взяли до уваги.

Захисники ЦВК зізнаються, рішення комісія прийняла на проханням МЗС. Мовляв, голосувати в Росії небезпечно.

"Міністерство закордонних справ запропонувало віднести межі заблокованих виборчих дільниць до інших закордонних виборчих дільниць. Відповідно у Грузії, Республіці Казахстан і у Фінляндській Республіці", - говорить Тетяна Яросюк, представник ЦВК.

Не вбачають адвокати виборчої комісії і підстав для апеляції.

Однак за словами нардепа "Опозиційної платформи - За життя", головне право - вибору українців - ЦВК порушує.

"Фронтально йде маніпуляція і підготовка до маніпуляцій виборів, які можуть бути. Як це люди будуть, хто живе на Камчатці, як він може думати про те, як поїхати в Фінляндію? Йде питання по суті про захист інтересів мільйонів громадян", - говорить Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

У підсумку, касаційний суд оголосив у засіданні перерву. Слухання продовжаться завтра. Андрій Кравець, Леонід Аборін, Подробиці, телеканал Інтер