В Одесской области произошло землетрясение [ Редактировать ]
9 января подземные толчки с эпицентром в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии дошли до Одесской области. Сейсмологи из Румынии и Молдовы предупредили о возможности более сильных толчков в регионе, передает vgorode.ua.
Институт физики Земли Румынии также зарегистрировал толчки меньшей силы в районе населенных пунктов Нехойю (37 км от эпицентра), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км).
Более слабые отголоски землетрясения дошли до южной части Молдовы и Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.
На днях в Грузии произошло землетрясение.
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