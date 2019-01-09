9 января подземные толчки с эпицентром в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии дошли до Одесской области. Сейсмологи из Румынии и Молдовы предупредили о возможности более сильных толчков в регионе, передает vgorode.ua.

Институт физики Земли Румынии также зарегистрировал толчки меньшей силы в районе населенных пунктов Нехойю (37 км от эпицентра), Бузэу (48 км), Румнику-Сэрат (53 км), Одобешты (54 км), Ковасна (55 км).

Более слабые отголоски землетрясения дошли до южной части Молдовы и Одесской области. Так, толчки силой до двух баллов ощущали в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле.

На днях в Грузии произошло землетрясение.