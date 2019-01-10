Национальный банк Украины на 10 января 2019 года ослабил курс гривны почти на 10 копеек - до 28,12 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2812 грн

100 евро - 3221 грн

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 11,5 копеек - до 28,1650 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 11,5 копеек – до 28,1350 грн/долл.

Ранее мы сообщали о том, что Нацбанк разрешит покупать валюту онлайн.