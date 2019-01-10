Три німецьких аеропорти Дюссельдорфа, Бонна і Штутгарта сьогодні припинять роботу.

Усе через страйк працівників. 23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити, і вирівняти, зарплати у західних та східних федеральних землях. Профспілка закликає платити людям щонайменше 20 євро за годину.

Працедавець - Федеральна асоціація компаній авіаційної безпеки - пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2 відсотків на рік. Домовлятимуться роботодавці та керівники профспілок під час зустрічі 23 січня.