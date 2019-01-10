В Україні від переохолодження померли десятки людей - МОЗ [ Редактировать ]
У південних та східних областях України сьогодні у другій половині дня очікують ускладнення погодних умов.
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, після чого можлива ожеледь.
У Запорізькій області значний сніг і хуртовини.
Поліцейські закликають водіїв бути уважними, вмикати ближнє світло фар і дотримуватися безпечної швидкості. У МОЗ повідомляють про понад тисячу випадків переохолодження й обмороження українців. Також за майже місяць госпіталізували 955 людей. Від середини грудня унаслідок загального переохолодження померли 64 людини.
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