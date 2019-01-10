У південних та східних областях України сьогодні у другій половині дня очікують ускладнення погодних умов.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, після чого можлива ожеледь.

У Запорізькій області значний сніг і хуртовини.

Поліцейські закликають водіїв бути уважними, вмикати ближнє світло фар і дотримуватися безпечної швидкості. У МОЗ повідомляють про понад тисячу випадків переохолодження й обмороження українців. Також за майже місяць госпіталізували 955 людей. Від середини грудня унаслідок загального переохолодження померли 64 людини.