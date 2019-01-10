Бойовики порушили режим припинення вогню [ Редактировать ]
Два ворожих обстріли зафіксовано на сході країни протягом доби, минулося без втрат.
Бойовики атакували українські позиції неподалік селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу Лебединського на Маріупольському напрямку. Били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Вогнем у відповідь армійці знищили двох окупантів.
Сьогодні ворожих обстрілів на лінії розмежування не було.
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