Два ворожих обстріли зафіксовано на сході країни протягом доби, минулося без втрат.

Бойовики атакували українські позиції неподалік селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу Лебединського на Маріупольському напрямку. Били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вогнем у відповідь армійці знищили двох окупантів.

Сьогодні ворожих обстрілів на лінії розмежування не було.