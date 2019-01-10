На Луганщині відбили атаку ворожої розвідгрупи [ Редактировать ]
У районі Кримського на Луганщині ворог намагався підійти до наших позицій. Що з того вийшло - розкаже Геннадій Вівденко.
На лінії оборони селищ Кримське та Новотошківка - чергове зіткнення. Близько десяти російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь.
"Две диверсионные группы на расстоянии 200-300 метров буквально час-полтора провоцировали. Спасибо Господу Богу все живы, все целы. Дали ответ", - розповідає Каспар, офіцер Збройних сил України.
Ворог намагається довідатися про слабкі місця на місцях з'єднання українських підрозділів. Але безуспішно.
"Мы находимся в "горячем цеху" Луганской области. Ночью - каждый день, когда хотят - тогда подлазят, провоцируют", - розповідає Каспар, офіцер Збройних сил України.
У наших окопах припускають вірогідне зростання агресії з того боку. Адже закінчився період свят.
"Періодично напружено, періодично. Я вважаю: почнуться інтенсивні обстріли. Буду нас плотніше обстрілювати", - говорить Василь, офіцер Збройних сил України.
На Луганщині зараз серйозні снігопади - траншеї, буквально, засипає. Бійцям крім несення військової служби доводиться ще й чистити свої окопи.
Снігопади час від часу змінюються лютими морозами. При тому, що бойові дії ведуться у степовій зоні.
"Холодно було - "мінус 20 морозів". Зігрівалися, пили чай - отак і зігрівалися. Противники по нас стріляли, ми давали по них ответку", - говорить Віктор, офіцер Збройних сил України
Снігопади ускладнили й комунікації між військами. Легковому транспорту допомагають усі разом.
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