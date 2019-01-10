У районі Кримського на Луганщині ворог намагався підійти до наших позицій. Що з того вийшло - розкаже Геннадій Вівденко.

На лінії оборони селищ Кримське та Новотошківка - чергове зіткнення. Близько десяти російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь.

"Две диверсионные группы на расстоянии 200-300 метров буквально час-полтора провоцировали. Спасибо Господу Богу все живы, все целы. Дали ответ", - розповідає Каспар, офіцер Збройних сил України.

Ворог намагається довідатися про слабкі місця на місцях з'єднання українських підрозділів. Але безуспішно.

"Мы находимся в "горячем цеху" Луганской области. Ночью - каждый день, когда хотят - тогда подлазят, провоцируют", - розповідає Каспар, офіцер Збройних сил України.

У наших окопах припускають вірогідне зростання агресії з того боку. Адже закінчився період свят.

"Періодично напружено, періодично. Я вважаю: почнуться інтенсивні обстріли. Буду нас плотніше обстрілювати", - говорить Василь, офіцер Збройних сил України.

На Луганщині зараз серйозні снігопади - траншеї, буквально, засипає. Бійцям крім несення військової служби доводиться ще й чистити свої окопи.

Снігопади час від часу змінюються лютими морозами. При тому, що бойові дії ведуться у степовій зоні.

"Холодно було - "мінус 20 морозів". Зігрівалися, пили чай - отак і зігрівалися. Противники по нас стріляли, ми давали по них ответку", - говорить Віктор, офіцер Збройних сил України

Снігопади ускладнили й комунікації між військами. Легковому транспорту допомагають усі разом.